Творці «антиопозиційного» фільму відповіли Турчинову на його звинувачення в наклепі

«Коли з’являється незалежне журналістське розслідування, в ході якого викриваються факти, невигідні для опозиціонерів – одразу починаються гучні заяви про бруд, порушення законів та використання «чорного піару», заявляють журналісти телекомпанії ВТВ. – І, як бачимо, те, що під час розслідування використовувалися лише офіційні, конкретні документи, архівні матеріали та навіть відеоматеріали аніскільки не хвилює вищеназваних політиків».

Автори фільму запевняють, що в ході журналістського розслідування були наведені беззаперечні факти політичних конфліктів між нині об’єднаними у опозиційному русі політиками, факти «підстав» та зловживання службовими обов’язками.

«Турчинов та Князевич назвали програму «Останнє попередження» відвертою брехнею. Але чому вони конкретно не вказують на те – де саме журналісти озвучили неправду? Хіба Яценюк не говорив те, що чули мільйони громадян? Хіба Тимошенко не робила гучних заяв під час відомих телешоу? Хіба екс-голові Броварської РДА не підсовували хабар у 42 млн. доларів? Чи може земснаряд під Києвом, про який люди дізнаються сьогодні, наразі не працює і не приносить прибутків тим, на кого вказано у нашій програмі? Вкажіть на неправду – і ми дамо спростування викладених нами фактів», - відзначають кореспонденти.

Як повідомляв УНІАН, опозиція звинуватила владу в незаконному використанні державного інформпростору для дискредитації опозиції. Зокрема йшлося про те, що з 2 жовтня у вечірньому ефірі Першого національного демонструється шестихвилинний ролик, який містить "демонстративний бруд та цинічну брехню" проти лідерів опозиції. Батьківщина вимагає надати їй час для спростування цієї інформації, в іншому разі обіцяє позиватись до УНТК в суд.