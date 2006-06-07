Мороз вимагає підписати коаліцію завтра о 10.00

16:35, 07 червня 2006
Політика
838

Повідомляє прес-служба СПУ

Лідер фракції Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ пропонує терміново провести загальні збори депутатів з фракцій СПУ, Блоку Юлії Тимошенко і блоку "Наша Україна" для підписання угоди про коаліцію.

Як повідомила УНІАН прес-секретар О.МОРОЗА Наталія ЛАРІОНЧЕВА, сьогодні О.МОРОЗ надіслав листи лідеру фракції БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО та лідеру фракції “Наша Україна” Роману БЕЗСМЕРТНОМУ, у яких запропонував провести такі збори не пізніше 10.00 8 червня у сесійній залі парламенту.

В листі, зокрема, підкреслюється, що "з огляду на необхідність прискорити формування державних інститутів та вирішити невідкладні соціально-економічні та суспільно-політичні проблеми в Україні, фракція СПУ пропонує терміново не пізніше 10-ї ранку 8 червня продовжити переговори у формі загальних зборів в залі пленарних засідань для остаточного узгодження і підписання угоди про створення демократичної коаліції”.

Н.ЛАРІОНЧЕВА повідомила, що поки соціалісти не отримали відповіді ні від "Нашої України", ні від БЮТ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter