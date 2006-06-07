Мороз вимагає підписати коаліцію завтра о 10.00

Лідер фракції Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ пропонує терміново провести загальні збори депутатів з фракцій СПУ, Блоку Юлії Тимошенко і блоку "Наша Україна" для підписання угоди про коаліцію.

Як повідомила УНІАН прес-секретар О.МОРОЗА Наталія ЛАРІОНЧЕВА, сьогодні О.МОРОЗ надіслав листи лідеру фракції БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО та лідеру фракції “Наша Україна” Роману БЕЗСМЕРТНОМУ, у яких запропонував провести такі збори не пізніше 10.00 8 червня у сесійній залі парламенту.

В листі, зокрема, підкреслюється, що "з огляду на необхідність прискорити формування державних інститутів та вирішити невідкладні соціально-економічні та суспільно-політичні проблеми в Україні, фракція СПУ пропонує терміново не пізніше 10-ї ранку 8 червня продовжити переговори у формі загальних зборів в залі пленарних засідань для остаточного узгодження і підписання угоди про створення демократичної коаліції”.

Н.ЛАРІОНЧЕВА повідомила, що поки соціалісти не отримали відповіді ні від "Нашої України", ні від БЮТ.