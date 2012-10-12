Клінтон - Тимошенко: Вас мають негайно та беззастережно звільнити

«Наша позиція залишається незмінною: Вас мають негайно та беззастережно звільнити, так само як і інших колишніх членів Вашого уряду. Дуже шкода, що політично-вмотивовані переслідування підривають прогрес демократії, якого прагнуть українці, а також відносини зі Сполученими Штатами», - заявила Державний Секретар США Гілларі Клінтон у листі до Ю.Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», лист було надіслано в день річниці винесення вироку у так званій «газовій справі» колишньому прем‘єр-міністру України 11 жовтня 2011 року.

«Сполучені Штати продовжують турбувати судовий процес над Вами та Ваше засудження, я особисто висловлювала занепокоєння з цього приводу Президенту Віктору Януковичу та іншим українським високопосадовцям», - підкреслила Г.Клінтон.

«Я продовжую уважно стежити за Вашою справою, тому мені було приємно особисто отримати інформацію від Вашої дочки Євгенії під час її візиту до Вашингтону раніше цього року», - додала вона.

Г.Клінтон також наголосила, що Сполучені Штати продовжують підтримувати демократичні прагнення українського народу та уважно спостерігають за ситуацією із наближенням парламентських виборів 28 жовтня.

«Мої візити до України переконали мене, що Ваш народ прагне сучасної і заможної демократії, в якій його права поважаються, а голоси чують. Будь ласка, будьте впевнені, що Сполучені Штати залишаються відданими ідеї допомоги Україні на шляху досягнення цієї гідної мети», - написала вона.

Нагадаємо, що раніше цього місяця колишній Державний секретар США Кондоліза Райс передала екс-прем'єр-міністру України Ю.Тимошенко лист, в якому висловлює підтримку та заявляє, що молиться за її звільнення.