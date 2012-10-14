Кулиняк: Український дубляж ніхто не відміняв

Дублювати чи субтитрувати фільм визначає дистриб’ютор, а не Мінкульт.

Про таке в ефірі на «5 каналі» заявив міністр культури Михайло Кулиняк.

«Так і було прописано в законі, фільм може йти на мові оригіналу. Тобто, прийшов американський фільм, він може йти англійською мовою з українським субтитрами, або дубльований на українську мову», - зазначив Кулиняк.

«Жодної відміни українського дубляжу не відбулося. Мова оригіналу – так: прийшов німецький фільм, він має право показуватись німецькою, або дублюватись на українську», - пояснює міністр.

«Це визначає не міністерство – це визначає ринок», - додав Кулиняк.