Комуністи провели «трибунал» над Шухевичем та Бандерою

16:26, 14 жовтня 2012
Політика
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Прихильники Комуністичної партії України провели імпровізований «трибунал і повішення» Романа Шухевича і Степана Бандери.

Комуністи

Як передає кореспондент УНІАН, представники КПУ провели мітинг біля пам'ятника Леніну в районі Бесарабської площі в центрі Києва, в якому взяли участь близько 100 осіб пенсійного віку.

Зокрема, за результатами мітингу вони прийняли резолюцію із зверненням до президента України Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколи Азарова, голови Верховної Ради Володимира Литвина, Генеральної прокуратури і правоохоронних органів з вимогою «зупинити розповсюдження в Україні фашизму».

На думку учасником мітингу, націоналістичні партії є фашистськими і поширюють фашистську ідеологію в Україні, розповідають молоді неправду про Велику Вітчизняну війну і вихваляють посібників фашизму - ОУН-УПА.

Після мітингу був проведений імпровізований трибунал над Р.Шухевичем і С.Бандерою. Зокрема, учасники цього дійства «засудили Р.Шухевича і С.Бандеру до повішення як посібників фашизму».

На мітингу комуністів виступали лідери низки ветеранських і військових організацій, проте серед них не було лідерів КПУ.

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