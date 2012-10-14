Безсмертний: «УДАР» дає дуже поганий сигнал для світової спільноти

Про це УНІАН заявив екс-посол України в Республіці Білорусь Роман Безсмертний, коментуючи заяву про зняття частини кандидатів від партії «УДАР» на користь кандидатів-мажоритарників від Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

«У цьому випадку партіям треба бути дуже обережними, бо маємо справу із сегментом так званого корпоративного права, коли організація ухвалює рішення за особу», - наголосив Роман Безсмертний. Він нагадав, що партії диктували особам їхні дії у двох корпоративних правових моделях – у фашистській Італії та нацистській Німеччині.

«Лише громадянин в праві вирішувати чи балотуватись йому, чи зніматись з виборів», - переконаний політик. На його думку, партія є інститутом, який організовує процес добору кадрів, підготовку й проведення всіх процедур, але не вона ухвалює рішення про висунення чи зняття кандидатів. «Сама особа ухвалює рішення про участь у виборах, - переконаний Роман Безсмертний. – Відповідно, рішення партії про зняття кандидатів є таким же неправовим, як і у свій час неправовим було рішення про застосування імперативного мандату, яке давало партіям можливість застосовувати організаційні санкції щодо депутатів».

«Я б рекомендував тим, хто ухвалює подібні рішення, задуматися над тим, що це дуже поганий сигнал для світової спільноти в частині дотримання політичних прав громадян, - заявив політик. – Треба бути дуже обережними з такими діями, тому що вони нагадують про неприємні фрагменти історії Європи».

Також Роман Безсмертний звернув увагу на те, що «ударівці» провокують на такі самі неправові дії своїх колег із об’єднаної опозиції.

«Існує ще й проблема статусності осіб, яких пропонують зняти, - вважає політик. – Відомим політикам, економістам, професіоналам у своїй справі пропонується знятися на користь людей, які ще за великим рахунком про себе ніяк не заявили в політиці».

Роман Безсмертний упевнений, що зняття кандидатів з виборів виглядатиме як зрада людей і ті, хто зроблять такий крок, програють, бо виборці сприйматимуть це негативно. «Не уявляю смиренного зняття за помахом партійного диригента, скажімо, Сергія Терьохіна чи Ксенії Ляпіної, у яких є досвід, авторитет і великі законодавчі напрацювання», - сказав політик.