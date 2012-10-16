Третьяков підозрює, що два пленарні тижні після виборів використають для «дерибану»
Два пленарні тижні, які парламент нинішнього скликання пропрацює після виборів, будуть дуже важливим іспитом для опозиції, заявляє опозиційний депутат Олександр Третьяков.
«Очевидно, що після виборів у влади не буде більшості у Верховній Раді - на антиукраїнській олігархічній більшості буде поставлено жирний хрест, - сказав політик. – Перемогу здобудуть демократичні сили - «УДАР», «Батьківщина» та сильні незалежні мажоритарники».
На думку Олександра Третьякова, існує ризик, що останні два тижні олігархічна більшість намагатиметься використати для «дерибану» і створення нових корупційних схем.
«Поки ця більшість існує, я не виключаю, що вона спробує використати ситуацію для протягування одіозних і антидержавних законопроектів, ухвалення яких у майбутньому парламенті демократична коаліція не допустить», - заявив опозиційний депутат.
Тому, за словами Третьякова, перед нинішньою опозицією стоїть серйозне завдання - не втратити пильність і не дозволити регіонально-комуністичній більшості, що втратила рештки своєї легітимності, завдати шкоди інтересам країни та народу.
Як відомо, до кінця поточної сесії, згідно з графіком, заплановано провести ще два пленарні тижні.