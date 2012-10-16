Третьяков підозрює, що два пленарні тижні після виборів використають для «дерибану»

11:20, 16 жовтня 2012
Політика
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Два пленарні тижні, які парламент нинішнього скликання пропрацює після виборів, будуть дуже важливим іспитом для опозиції, заявляє опозиційний депутат Олександр Третьяков.

Олександр Третьяков, фото УНІАН

«Очевидно, що після виборів у влади не буде більшості у Верховній Раді - на антиукраїнській олігархічній більшості буде поставлено жирний хрест, - сказав політик. – Перемогу здобудуть демократичні сили - «УДАР», «Батьківщина» та сильні незалежні мажоритарники».
На думку Олександра Третьякова, існує ризик, що останні два тижні олігархічна більшість намагатиметься використати для «дерибану» і створення нових корупційних схем.
«Поки ця більшість існує, я не виключаю, що вона спробує використати ситуацію для протягування одіозних і антидержавних законопроектів, ухвалення яких у майбутньому парламенті демократична коаліція не допустить», - заявив опозиційний депутат.
Тому, за словами Третьякова, перед нинішньою опозицією стоїть серйозне завдання - не втратити пильність і не дозволити регіонально-комуністичній більшості, що втратила рештки своєї легітимності, завдати шкоди інтересам країни та народу.
Як відомо, до кінця поточної сесії, згідно з графіком, заплановано провести ще два пленарні тижні.

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