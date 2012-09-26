Польський експерт: громадянам України нема де брати правдиву інформацію

Це відбувається через 1) обмеження свободи слова власниками засобів масової інформації,2) самоцензуру журналістів та 3) засилля замовних матеріалів.

Таку думку висловив експерт польського аналітичного Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Тадеуш Ольшанський в спеціальному огляді, текст якого переданий УНІАН.

"За останні два роки незалежність медіа в Україні систематично обмежується. Після періоду відносної свободи 2005-2010 року масштаби посереднього та безпосереднього контролю влади над медіа збільшився, що знівелювало здобутки помаранчевої революції в цій сфері", - написав аналітик.

Він відзначив, що медіа все менше виконують функцію контролю влади та політиків і об'єктивного інформування суспільства, стаючи інструментом політичної та економічної боротьби.

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Т.Ольшанський звернув увагу, що професійні стандарти об'єктивності порушують не лише журналісти провладних телевізійних каналів, але також опозиційні.

Аналітик зауважив, що майже 80% українців називають головним джерелом інформації про те, що діється в Україні, телебачення, близько 40% - друковані засоби масової інформації та менше 20% - інтернет-медіа, відзначивши, що останні залишаються найбільш об'єктивними ЗМІ в Україні.

"Кандидати від опозиції мають обмежений доступ до найбільш популярних медіа. Росте кількість порушень прав журналістів, частішають випадки їх побиття та ускладнення виконання ними професійних обов'язків. Моніторинг телевізійних програм та друкованих медіа свідчать про все зростаючу кількість прихованих рекламних матеріалів, замовчування невигідних для влади тем, презентації матеріалів, які не відповідають журналістським стандартам та інші форми маніпуляції громадською думкою в контрольованих олігархами та державою медіа", - зазначається на сайті Центру.

Водночас Т.Ольшанський назвав "незначним" вплив українських ЗМІ на політичні процеси в Україні напередодні запланованих на 28 жовтня виборів до Верховної Ради, пояснивши свою думку тим, що люди займають "пасивну позицію, змучені політикою та сконцентровані на соціальних справах".