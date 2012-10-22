Тюремники кажуть, що Тимошенко голосуватиме у лікарні

Про це «Сегодня» повідомила прес-секретар управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Оксана Бабаєва.

«За останніми даними, Юлія Володимирівна голосуватиме в лікарні», - сказала О.Бабаєва.

За її словами, інформації про те, чи будуть в тиждень перед виборами переводити Ю.Тимошенко в колонію, поки що немає: «Про це всі мовчать, і навряд чи за наступні сім днів щось зміниться».

У п'ятницю Ю.Тимошенко у відкритому листі на ім'я Президента сама попросила повернути її з лікарні, де, за її словами, за нею ведеться постійне відеоспостереження (навіть у душі та туалеті), до колонії.

Інформацію про те, що Ю.Тимошенко голосуватиме в лікарні, підтвердив і народний депутат від «Батьківщини» Андрій Павловський: «Тимошенко зараз у лікарні, там і голосуватиме. До неї в палату принесуть урну для голосування».

Як відзначає видання, у 168-у окрузі, до якого належить ЦКБ № 5, у суботу зняв свою кандидатуру мажоритарник від «УДАРу» Сергій Гарбузов. Свої голоси він віддав представнику Об'єднаної опозиції Ігорю Балуті. А якщо Ю.Тимошенко все ж таки переведуть до виборів у Качанівську колонію, то зробити свій вибір їй буде дуже важко: в окрузі № 173 зняли свої кандидатури представники і «УДАРу», і Об'єднаної опозиції, пише «Сегодня».