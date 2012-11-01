Архієпископ УПЦ КП пояснив, чому голосують за "Свободу" і комуністів

Про це священик сказав у коментарі «Газеті по-українськи».

На його думку, розумне дозування радикальності дасть змогу "Свободі" не втратити цю підтримку.

"Особисто я сподіваюся, що "Свобода" розумітиме - за неї голосували більше як за патріотичну, ніж як за радикально-націоналістичну силу. Тому не дозволить перетворити український патріотизм на опудало неонацизму, як би цього не хотіли дехто в Україні та за її межами", - зазначив архієпископ.

Водночас, він вважає, що Комуністична партія набрала високий відсоток голосів через те, що українському суспільству також бракує своєї лівої сили.

"Багато хто дивується, чому процент за комуністів збільшився. Думаю, що кілька відсотків КПУ додають прокремлівські виборці, які перестали вважати ПР виразником своїх поглядів. Ще кілька - розчарований відсоток електорату Донбасу, який не отримав того, чого чекав у 2010-му. Українському політикуму явно не вистачає справді української лівої чи ліво-центристської партії і справжніх лівих політиків», - зазначив архієпископ Євстратій.

При цьому він зауважив, що у колишнього лідера Соціалістичної партії Олександра Мороза «було намагання щось подібне зробити, хоча б робити вигляд, але він проміняв Соцпартію на пшик спікерського крісла». «А ще слід відзначити, що Компартія не отримала жодного мажоритарного мандату! Жодного. На відміну від "Свободи", яка добивається їх навіть у центральній Україні, за межами базового електорального поля", - додав священик.

Джерело: