На Черкащині перераховуватимуть бюлетені в окрузі, де лідирує опозиція
На Черкащині за рішенням Окружної виборчої комісії буде здійснено перерахунок бюлетенів на 40 дільницях ВО №194.
Про це повідомила голова комісії Ольга Козько, пише "Укрінформ".
За її словами, перерахунок проводиться на задоволення скарги одного з кандидатів у народні депутати по цьому округу щодо порушень при транспортуванні бюлетенів з дільничних виборчих комісій.
Козько уточнила, що пакунки з виборчою документацією супроводжувало менше осіб, ніж визначено законодавством.
За попередніми результатами, оприлюдненими сайтом ЦВК, на ВО №194 після опрацювання 96.38% протоколів лідером виборчих перегонів був представник ВО "Батьківщина, приватний підприємець Микола Булатецький. За нього віддали голоси 30 842 виборці.
На другому місці з результатом 19 167 голосів самовисуванка, почесний президент ПАТ "АЗОТ" Валентина Жуковська.