На Черкащині перераховуватимуть бюлетені в окрузі, де лідирує опозиція

Про це повідомила голова комісії Ольга Козько, пише "Укрінформ".

За її словами, перерахунок проводиться на задоволення скарги одного з кандидатів у народні депутати по цьому округу щодо порушень при транспортуванні бюлетенів з дільничних виборчих комісій.

Козько уточнила, що пакунки з виборчою документацією супроводжувало менше осіб, ніж визначено законодавством.

За попередніми результатами, оприлюдненими сайтом ЦВК, на ВО №194 після опрацювання 96.38% протоколів лідером виборчих перегонів був представник ВО "Батьківщина, приватний підприємець Микола Булатецький. За нього віддали голоси 30 842 виборці.

На другому місці з результатом 19 167 голосів самовисуванка, почесний президент ПАТ "АЗОТ" Валентина Жуковська.