Тюремники кажуть, що Власенко дві години провів з Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, сьогодні відбулось короткострокове побачення Ю.Тимошенко з лідерами Об’єднаної опозиції Олександром Турчиновим, Арсенієм Яценюком, Григорієм Немирею, захисником С.Власенком та головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінські.

Зустріч з однопартійцями тривала близько 4 годин, з Я.Томбінські - майже 1 годину, з С.Власенком – близько 2 годин.

«Будь-яких пропозицій чи зауважень від зазначених осіб до представників ДПтС України не надходило», - додали в ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень на брифінгу перед харківською лікарнею С.Власенко заявив, що його незаконно не допустили до Ю.Тимошенко.

«Я не потрапив до Юлії Володимирівни. Мене не пустили. Це незаконно, але вони мотивували тим, що в неї короткострокове побачення, і чомусь захисникам не можна бачити Юлію Володимирівну сьогодні. На моє запитання, якою нормою це регламентується, відповіді, звичайно, не було», - сказав він.

За словами С.Власенка, вхід до блоку лікарні, де лежить Ю.Тимошенко, охороняють три підполковники міліції.