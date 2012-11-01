Власенка до Тимошенко не пустили

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу перед харківською лікарнею С.Власенко наголосив, що йому не пояснили, якою нормою закону забороняється побачення із Ю.Тимошенко.

«Я не потрапив до Юлії Володимирівни. Мене не пустили. Це незаконно, але вони мотивували тим, що в неї короткострокове побачення, і чомусь захисникам не можна бачити Юлію Володимирівну сьогодні. На моє запитання, якою нормою це регламентується, відповіді, звичайно, не було», - сказав він.

За словами С.Власенка, вхід до блоку лікарні, де лежить Ю.Тимошенко, охороняють три підполковники міліції.

Захисник також зазначив, що у ці хвилини продовжується зустріч Ю.Тимошенко із лідерами Об’єднаної опозиції Олександром Турчиновим, Григорієм Немирею та Арсенієм Яценюком.