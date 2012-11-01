Турчинов каже, що не зміг вмовити Тимошенко припинити голодування
20:32, 01 листопада 2012Політика
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Один із лідерів Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов заявляє, що під час зустрічі з ув’язненим екс-прем’єром Юлією Тимошенко її соратникам не вдалося переконати її припинити голодування.
Турчинов каже, що це єдиний спосіб для Тимошенко висловити протест
Про це Турчинов заявив журналістам сьогодні в Харкові після завершення зустрічі з Тимошенко, пише Радіо Свобода.
«Безумовно, ми звернулися до Юлії Володимирівни, щоб вона припинила голодування, її здоров’я дуже важливе для партії і для людей. Але ситуація в країні і те, як нахабно фальсифікуються результати виборів, безумовно, її обурює. Єдине, чим вона може протистояти – це її голодування», – сказав один із лідерів Об’єднаної опозиції «Батьківщина».
За його словами, Тимошенко планує голодувати доти, поки не буде дана оцінка результатам виборів українським суспільством та міжнародними спостерігачами.
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