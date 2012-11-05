На Москаля можуть завести справу за «порятунок» бюлетенів у Первомайську

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи у прямому ефірі Першого національного.

«Наскільки я розумію, він забрав їх (бюлетені) з автомобіля і виніс їх. Це вже є порушенням закону», - сказав В.Ратушняк

Водночас він негативно відгукнувся щодо дій Г.Москаля як колишнього співробітника МВС.

«Він був, насправді кажу, поганим депутатом і поганим міліціонером», - заявив В.Ратушняк .

В то же час він виправдав дії працівників міліції на 132 виборчому окрузі, наголосивши, «працівники міліції, щоб когось, щось захопили - не було … щоб не було у когось ніяких роздумів, працівники міліції працювали у відповідності до закону».

Як повідомляв УНІАН, на Миколаївщині суд ухвалив рішення витребувати в ОВК № 132 оригінали протоколів або їх копії для розгляду в суді під час слухання позову кандидата Анатолія Пєшехонова, який заявив про «зникнення», за підсумками підрахунку, 40 голосів виборців, відданих за його кандидатуру.

У Первомайській виконавчій службі ухвалили рішення везти до суду оригінали. Представники опозиції заявили, що таким чином суд втручається у виборчий процес. Виник конфлікт, під час якого минулої ночі силовим шляхом бійці «Беркута» і судові виконавці намагалися доставити протоколи до суду.

Народний депутат Г.Москаль, який прибув до Первомайська, забрав винесені з ОВК № 132 протоколи и повернув їх назад у будівлю міськвиконкому, де працює комісія.

Сьогодні ОВК №132 звернулася до суду з клопотанням про скасування ухвали про витребування протоколів для розгляду їх в залі суду.

Разом з тим Миколаївський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів по округу №132 у залі суду.

За попередніми даними на сайті ЦВК, після підрахунку 100% голосів в окрузі №132 перемагав опозиційний кандидат Аркадій Корнацький. За добу дані на сайті змінилися на користь кандидата від Партії регіонів Віталія Травянка.