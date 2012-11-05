Регіонали згодні на перевибори

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.Олійника стосовно рішення ЦВК щодо неможливості встановлення результатів виборів у п’яти мажоритарних округах.

«Я був на одному із проблемних округів, і побачив, як на четверту добу підрахунку чинився тиск та відбувалось залякування членів комісії. Молоді люди з посвідченнями журналістів відкрито створювали напругу та погрожували членам комісії. У таких умовах, ясна річ, нормально працювати комісія не може. І тому ЦВК ухвалила абсолютно вірне рішення», - заявив В.Олійник.

За його словами, постанова Центральної виборчої комісії про неможливість достовірного встановлення результатів виборів у 94, 132, 194, 197, 223 одномандатних округах та звернення ЦВК до Верховної Ради із пропозицією про проведення повторних виборів відповідає абсолютно всім вимогам чинного законодавства.

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На думку В.Олійника, найкращий механізм припинити суперечку щодо підсумків виборів у проблемних округах – провести повторні вибори.

«Ми закликаємо всіх учасників виборчого процесу дотримуватися закону і вважаємо, що в таких питаннях краще звернутися до виборця. Це конституційний шлях, у якому немає нічого дивного. У випадку, коли неможливо встановити результати, не варто перетворювати вибори на фарс», - додав В.Олійник, а також нагадав, що Партія регіонів від початку була налаштована на проведення чесних та прозорих виборів.

За його словами, ЦВК ухвалила абсолютно адекватне рішення. «Якщо є необхідність перерахувати голоси, то треба підкоритись. Якщо після цього є юридичні підстави звернутись до суду, щоб оскаржити дії ОВК, то це також конституційний механізм. Лише у такому випадку ми матимемо чіткий правопорядок у державі», - пояснив він.

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Як повідомляв УНІАН, опозиція вимагала від ЦВК оголосити перемогу кандидатів у депутати від опозиційних партій, чия перевага в 13 округах підтверджена офіційними протоколами.

ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

ЦВК має намір звернутися до парламенту з проханням призначити повторні вибори у цих округах.

Голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив, що опозиція незадоволена цим рішенням ЦВК.