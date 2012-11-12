МЗС Канади: Вибори в Україні не виправдали сподівань

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Джона Берда і міністра міжнародного співробітництва Джуліана Фантіно, зробленій 11 листопада.

«На жаль, це останнє в серії порушень упродовж виборчої кампанії, і це підтверджує інформацію про те, що парламентські вибори в Україні не були на висоті законних демократичних очікувань українського населення», - йдеться в заяві, розміщеній на сайті МЗС Канади.

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Також Канада закликає виборчі органи і лідерів усіх політичних партій поважати волю мільйонів українців, які намагалися реалізувати свої демократичні права і почути їхні голоси, віддані за ту чи іншу партію, заявили міністри.

"Канада продовжуватиме уважно стежити за подіями в Україні і з нетерпінням чекає остаточних висновків, які канадська місія і місії інших незалежних спостерігачів за виборами представлять найближчими тижнями", - сказано в заяві.

Канада відправила 500 спостерігачів для моніторингу за ходом виборів і рішуче підтримує народ України, який прагне побудувати країну на основі цінностей свободи, демократії, поважання прав людини і верховенства закону, наголошується в заяві.