Симоненко бідкається, що йому приписують то шахти, то заводи

Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі, передає Українська парвда.

"Журналісти розповідали про мене, кожну виборчу кампанію ... В одній кампанії я був власником всіх шахт Луганської області. В наступній - я володів усіма машинобудівними заводами в Донецькій області", - зазначив він.

"Моє матеріальне становище відповідає моїй заробітній платі та заробітній платі членів моєї сім'ї. І відповідає гаслам комуністичної партії", - запевняє комуніст.

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При цьому на зауваження про те, що деякі комуністи їздять на "Порше", він уточнив, що "це машина Юрія Олександровича Гайдаєва, який не був і не є членом партії".

Як відомо, лідер Комуністичної партії має триповерховий особняк у селі Мостище.

Крім того, відповідно до декларації у Симоненка та його дружини п’ять квартир.