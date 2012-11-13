Симоненко бідкається, що йому приписують то шахти, то заводи
Лідер Компартії Петро Симоненко запевняє, що його матеріальне становище відповідає гаслам партії.
Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі, передає Українська парвда.
"Журналісти розповідали про мене, кожну виборчу кампанію ... В одній кампанії я був власником всіх шахт Луганської області. В наступній - я володів усіма машинобудівними заводами в Донецькій області", - зазначив він.
"Моє матеріальне становище відповідає моїй заробітній платі та заробітній платі членів моєї сім'ї. І відповідає гаслам комуністичної партії", - запевняє комуніст.
На тему: Симоненко каже, що на агітацію комуністи скидалися з зарплатні
При цьому на зауваження про те, що деякі комуністи їздять на "Порше", він уточнив, що "це машина Юрія Олександровича Гайдаєва, який не був і не є членом партії".
Як відомо, лідер Комуністичної партії має триповерховий особняк у селі Мостище.
Крім того, відповідно до декларації у Симоненка та його дружини п’ять квартир.