УДАР висунув на посаду мера Єнакієвого відомого блогера

Партія «УДАР Віталія Кличка» висунула свого кандидата на посаду мера міста Єнакієве у Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного штабу партії «УДАР», кандидатом від партії став донецький журналіст і відомий блогер Денис Казанський.

Згідно з повідомленням, 15 листопада до територіальної комісії були подані усі необхідні для реєстрації кандидата документи.

Водночас, як повідомили УНІАН у Донецькій обласній організації Партії регіонів, 13 листопада Єнакіївська міська конференція Партії регіонів висунула на посаду Єнакіївського міського голови Валерія Олейника.

Нагадаємо, 19 жовтня Інтернет-ЗМІ розповсюдили відео, на якому 18 жовтня під час відвідування рідної школи у м. Єнакієвому Президент України Віктор Янукович публічно назвав В.Олейника новим мером Єнакієвого.

На відео глава держави, увійшовши до класу з молодшими школярами, покликав до себе В.Олейника, який супроводжував його у поїздці місту, і оголосив школярам: «Знаєте, хто це такий, діти? Ні? Мер міста Єнакієве. Ось тепер знатимете. Ясно? Недавно почав працювати».

Довідка УНІАН. Позачергові вибори призначені у зв’язку зі смертю мера Єнакієвого Сергія Рухадзе. Він помер у серпні 2012 року після перенесеного інсульту. Вибори нового мера призначені на 16 грудня 2012 року.