Рада ООН з прав людини передала Україні рекомендацій на 12 сторінок

Рекомендації оформлені робочою групою «Проекту звіту Ради ООН з прав людини» на дванадцяти сторінках і були представлені журналістам у Києві 15 листопада, передає російська служба "Голосу Америки".

Свої рекомендації на адресу України висловили більш як 50 країн, повідомила журналістам програмний менеджер сектору демократичного управління Програми розвитку ООН в Україні Юлія Щербиніна.

Вперше Україна пройшла експертизу Ради ООН з прав людини в 2008 році, одержавши більш як 40 рекомендацій. У Женеві, де 24 жовтня 2012 року пройшло засідання Ради, Україні представили вже 145 рекомендацій.

«Кількість рекомендацій не є прямим показником поліпшення чи погіршення ситуації в країні. Проте якісний аналіз рекомендацій свідчить про те, що Україна стає цікавою для країн учасниць ООН», - наголосила Ю.Щербиніна.

Рекомендації ООН для України розділено на п'ятнадцять розділів. Майже половина всіх рекомендацій припадає на три розділи: «Верховенство права», «Права дитини» і «Боротьба з дискримінацією і забезпечення толерантності».

Як сказано в документі, Україна взяла на себе зобов'язання «розглянути наступні рекомендації і відповісти на них у розумний термін, але не пізніше двадцять другої сесії Ради ООН з прав людини, яка пройде в березні 2013 року».