Рада ООН з прав людини передала Україні рекомендацій на 12 сторінок

17:40, 18 листопада 2012
Політика
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Рада ООН з прав людини передала офіційному Києву 145 рекомендацій, які стосуються розвитку демократії, цивільних свобод українців.

Свої рекомендації на адресу України висловили більш як 50 країн

Рекомендації оформлені робочою групою «Проекту звіту Ради ООН з прав людини» на дванадцяти сторінках і були представлені журналістам у Києві 15 листопада, передає російська служба "Голосу Америки".

Свої рекомендації на адресу України висловили більш як 50 країн, повідомила журналістам програмний менеджер сектору демократичного управління Програми розвитку ООН в Україні Юлія Щербиніна.

Вперше Україна пройшла експертизу Ради ООН з прав людини в 2008 році, одержавши більш як 40 рекомендацій. У Женеві, де 24 жовтня 2012 року пройшло засідання Ради, Україні представили вже 145 рекомендацій.

«Кількість рекомендацій не є прямим показником поліпшення чи погіршення ситуації в країні. Проте якісний аналіз рекомендацій свідчить про те, що Україна стає цікавою для країн учасниць ООН», - наголосила Ю.Щербиніна.

Рекомендації ООН для України розділено на п'ятнадцять розділів. Майже половина всіх рекомендацій припадає на три розділи: «Верховенство права», «Права дитини» і «Боротьба з дискримінацією і забезпечення толерантності».

Як сказано в документі, Україна взяла на себе зобов'язання «розглянути наступні рекомендації і відповісти на них у розумний термін, але не пізніше двадцять другої сесії Ради ООН з прав людини, яка пройде в березні 2013 року».

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