Батьківщина може самоусунутись від ключових комітетів у новій ВР

Про це УНІАН сьогодні повідомив заступник голови ВР, один з лідерів «Батьківщини» Микола Томенко, відповідаючи на запитання, на які парламентські комітети та посади в президії претендуватиме «Батьківщина».

Він зауважив, що об’єднана опозиція загалом розглядає два варіанти поведінки щодо цього питання. Перший - це вищезгадана відмова. А другий - вплив на діяльність наступного парламенту через контрольні функції. Він зауважив, що ст. 81 Регламенту ВР передбачає, які комітети мають в обов’язковому порядку належати опозиції.

Він нагадав, що саме на підставі цього регламенту тодішня опозиційна фракція Партії регіонів і формувала своє представництво у Верховній Раді.

«Батьківщина» розглядає можливість відмови від участі у розподілі керівних посад, починаючи з президії і закінчуючи комітетами», - сказав він.

В той же час М.Томенко наголосив, що дуже багато буде залежати від позиції «Удару» та «Свободи».

«Брати участь в розподілі комітетів, чи ні, буде залежати від того, якою буде позиція трьох політичних сил – «Батьківщини», «Свободи» та «Удару», - сказав М.Томенко.