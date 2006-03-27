До Київського ТВК з 14.00 не надходять дані з дільниць

Наразі призупинилося надходження до Київської міської територіальної виборчої комісії даних по виборах у Києві з дільничних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, у КМТВК вже 3 години – з 14-ї – не оновлюються дані по виборах як Київського міського голови, так і по виборах до Київради. Представники КМТВК, говорять, що до них не надходять нові дані з дільниць.

Зокрема, станом на 13.53 і до цього часу залишаються опрацьованими дані лише зі 100 з 1024 дільниць (9,77%) по виборам мера. Нагадаємо, що на першому місці перебуває Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з 32,07% голосів виборців з опрацьованих дільниць. Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО має 22,40%, Віталій КЛИЧКО – 22,13%.

Разом з тим, по виборам до Київради станом на 14.02 і до цього часу опрацьовано дані також зі 100 з 1024 дільниць. За цими даними лідирує БЮТ, який отримав 24,83% голосів, Блок Леоніда Чернівецького – 13,60%, блок «Наша Україна» - 8,60%, Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП – 7,99%, КМВ Партії Регіонів – 4,97%, КМО СПУ – 3,94%, Народний блок Литвина – 3,85%, Виборчий блок «Громадський актив Києва» - 3,70%.

При цьому 3%-й бар’єр не подолали за результатами зі 100 дільниць «Віче», яка має 2,71%, КМО КПУ - 2,61%, Виборчий блок «Київ – європейська столиця» - 2,34%, Опозиційний блок «Не так!» - 1,77%, Український народний блок Костенка і Плюща – 1,56%, Блок Наталії ВІТРЕНКО – 1,4% та ін.