Силовики, Мін‘юст, Мінфін і прикордонники «шпигуватимуть» за українцями разом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Інструкція набрала чинність одночасно з новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Завданням Інструкції є встановлення єдиного порядку організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчими та уповноваженими оперативними підрозділами правоохоронних органів, а також прокурорами, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Відповідно до Інструкції, негласні слідчі (розшукові) дії – це різновид слідчих дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України (ст. 246 КПК України).

Зокрема, документом визначаються такі види негласних слідчих (розшукових) дійяк аудіо-, відеоконтроль особи, накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома її власника, власника або утримувача, обстеження публічно не доступних місць, житла чи іншого володіння особи, спостереження за особою в публічно доступних місцях, аудіо-, відеоконтроль місця, негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях.

Інструкцією визначаються способи контролю за вчиненням злочину, такі як контрольована поставка, контрольована закупка, оперативна закупка, спеціальний слідчий експеримент та імітування обстановки злочину.

Крім того, документом визначаються підстави та порядок отримання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; порядок фіксації результатів негласних слідчих (розшукових) дій та дослідження інформації; порядок засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій; порядок знищення відомостей (матеріальних носіїв інформації щодо факту, методів та результатів), проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Інструкцією також встановлено забезпечення права особи на інформацію щодо проведення стосовно неї негласних (слідчих) дій.

Як зазначили у прес-службі Мін’юсту, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України негласні слідчі (розшукові) дії, залежно від їх виду і конкретної мети, проводяться щодо підозрюваного чи іншої особи, якщо лише в результаті їх проведення є можливість отримати відомості про злочин і особу, яка його вчинила, чи обставини, що мають значення для досудового розслідування (про події, речі і документи, які мають істотне значення для досудового розслідування) (ст.ст. 246, 253, 261 КПК України).

Слідчому судді необхідно надати відомості, залежно від виду негласної слідчої (розшукової) дії, отримані в ході досудового розслідування, що підтверджують неможливість одержання відомостей про злочин чи особу, яка його вчинила, в інший спосіб.