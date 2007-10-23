Завтра КС почне думати, як грамотно звільнити Януковича і його команду

Завтра, 24 жовтня, Конституційний Суд України розпочне розгляд справи за конституційним поданням 46 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України у контексті положень частини четвертої статті 114, частин другої, третьої статті 115 Конституції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, суб’єкт права на конституційне подання – 46 народних депутатів України – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням про офіційне тлумачення положень пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України у контексті положень частини четвертої статті 114, частин другої, третьої статті 115 Конституції України.

На думку авторів подання, у положеннях пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України немає відповідей на такі питання:

– чи є необхідним подання Президента України до Верховної Ради України при звільненні з посади прем’єр-міністра України, Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України;

– чи є необхідним подання прем’єр-міністра при звільненні інших членів Кабінету Міністрів;

– чи призводить звільнення прем’єр-міністра до відставки всього складу Кабміну;

– що розуміється під терміном “звільнення зазначених осіб з посад”;

– якою є процедура звільнення членів Кабінету Міністрів України.

Суддя-доповідач у справі – В’ячеслав ДЖУНЬ.

Початок розгляду справу - о 10.00.

Акредитація журналістів проводиться сьогодні, 23 жовтня, до 17.30 за телефонами 238-10-80, 238-11-38.