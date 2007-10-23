Завтра КС почне думати, як грамотно звільнити Януковича і його команду
46 нардепів оформили подання
Завтра, 24 жовтня, Конституційний Суд України розпочне розгляд справи за конституційним поданням 46 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України у контексті положень частини четвертої статті 114, частин другої, третьої статті 115 Конституції України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, суб’єкт права на конституційне подання – 46 народних депутатів України – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням про офіційне тлумачення положень пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України у контексті положень частини четвертої статті 114, частин другої, третьої статті 115 Конституції України.
На думку авторів подання, у положеннях пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України немає відповідей на такі питання:
– чи є необхідним подання Президента України до Верховної Ради України при звільненні з посади прем’єр-міністра України, Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України;
– чи є необхідним подання прем’єр-міністра при звільненні інших членів Кабінету Міністрів;
– чи призводить звільнення прем’єр-міністра до відставки всього складу Кабміну;
– що розуміється під терміном “звільнення зазначених осіб з посад”;
– якою є процедура звільнення членів Кабінету Міністрів України.
Суддя-доповідач у справі – В’ячеслав ДЖУНЬ.
Початок розгляду справу - о 10.00.
Акредитація журналістів проводиться сьогодні, 23 жовтня, до 17.30 за телефонами 238-10-80, 238-11-38.