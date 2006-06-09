”Пора” закликає Ющенка взяти процес під контроль

Громадянська партія “Пора” пропонує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ ініціювати розробку і застосування “антикризового плану дій”.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав член політради партії “Пора” Владислав КАСЬКІВ.

“За безперспективності розвитку політичного процесу, зокрема, створення парламентської більшості і урядової коаліції на основі політичних змін до Конституції України вийти з політичною ініціативою щодо розробки і застосування негайного антикризового плану дій”, - підкреслив В.КАСЬКІВ.

За його словами, в Україні на сьогодні створився “вакуум влади” і саме це сприяло подіям, зокрема, які відбуваються в Криму. Він покладає відповідальність за ситуацію, яка складається - “за безвладдя” в Україні на Блок “Наша Україна”, БЮТ, СПУ. В.КАСЬКІВ наголошує, що затягування із створенням коаліції приводить фактично до блокування прийняття “серйозних рішень”. Він закликає Президента України В.ЮЩЕНКА взяти “процес під контроль”. За словами В.КАСЬКІВА, в ситуації, коли, зокрема, з боку ряду російських політиків робиться все для “підриву базових основ, тобто йде загроза територіальній цілісності України”. Наша держава “може опинитися на межі реальної кризи і втрати незалежності України”, і необхідний такий антикризовий план дій, наголосив В.КАСЬКІВ.