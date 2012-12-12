Опозиція висуватиме на посаду віце-спікера свободівця

Три фракції опозиції висуватимуть на посаду віце-спікера представника від партії ВО «Свобода» Руслана Кошулинського.

Про це сьогодні журналістам повідомив лідер «Свободи» Олег Тягнибок, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи узгоджено кандидатуру від опозиції на посаду заступника голови ВР.

«Попередньо ми домовилися висунути кандидатуру Кошулинського. Зараз ми обговорювали, що цю кандидатуру будемо висувати від всіх трьох фракції», - сказав О.Тягнибок.

Відповідаючи на запитання, чи буде «Свобода» голосувати в разі, якщо за віце-спікерів буде проводитися пакетне голосування, О.Тягнибок зауважив, що наразі це рішення остаточно не ухвалене. Він зауважив, що на посаду першого віце-спікера попередньо претендує представник фракції КПУ, за якого «Свобода» не дуже хоче голосувати. В той же час, додав він, «Свобода» не може не підтримувати свого ж кандидата на посаду віце-спікера.

О.Тягнибок також додав, що «Свобода» не збирається голосувати ні за призначення прем’єр-міністра, ні за обрання голови ВР.