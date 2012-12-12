«Беркут» заблокував центральний вхід до Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після демонтажу представниками ВО «Свобода» залізної огорожі з боку Маріїнського парку.

На даний час перед будинком парламенту зібралося близько 200 активістів «Свободи» та журналістів.

Кількість представників правоохоронних органів біля ВР продовжує зростати. Вони зосередилися з боку Маріїнського палацу.

Співробітники спецпідрозділу продовжують блокувати центральні двері, через які проходять народні депутати.

Наразі заблоковано також і двері, через які до приміщення ВР входять журналісти.