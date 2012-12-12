«Беркут» заблокував центральний вхід до Верховної Ради
15:38, 12 грудня 2012Політика
8106 0
Представники правоохоронних органів заблокували центральний вхід до будинку Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після демонтажу представниками ВО «Свобода» залізної огорожі з боку Маріїнського парку.
Фото з Facebook Олександра Аронця
На даний час перед будинком парламенту зібралося близько 200 активістів «Свободи» та журналістів.
Кількість представників правоохоронних органів біля ВР продовжує зростати. Вони зосередилися з боку Маріїнського палацу.
Співробітники спецпідрозділу продовжують блокувати центральні двері, через які проходять народні депутати.
Наразі заблоковано також і двері, через які до приміщення ВР входять журналісти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter