«Беркут» заблокував центральний вхід до Верховної Ради

15:38, 12 грудня 2012
Політика
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Представники правоохоронних органів заблокували центральний вхід до будинку Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після демонтажу представниками ВО «Свобода» залізної огорожі з боку Маріїнського парку.

Беркут ВР. Фото з Facebook Олександра Аронця

На даний час перед будинком парламенту зібралося близько 200 активістів «Свободи» та журналістів.

Кількість представників правоохоронних органів біля ВР продовжує зростати. Вони зосередилися з боку Маріїнського палацу.

Співробітники спецпідрозділу  продовжують блокувати центральні двері, через які проходять народні депутати.

Наразі заблоковано також і двері, через які до приміщення ВР входять журналісти.

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