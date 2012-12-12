«УДАР» зареєстрував у ВР законопроект про вибори мера столиці

Про це повідомляється на сайті ВР.

Текст документа поки що відсутній на сайті парламенту, однак прес-служба «УДАРу» уточнює, що вибори в Києві, згідно з проектом постанови, пропонується призначити на 3 червня 2013 року.

Також фракція «УДАР» зареєструвала законопроект про внесення змін до Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ” щодо об’єднання посад Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Крім того, депутатами цієї фракції сьогодні були зареєстровані проекти постанов про забезпечення особистого голосування народних депутатів України за допомогою сенсорної клавіші, а також про звіт Кабінету міністрів України.