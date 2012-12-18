Тюремники заявляють, що Луценко операції не потребує

Як повідомляє прес-служба ДПтСУ, 17 грудня Ю.Луценка в Менській виправній колонії (№91) було комісійно, 11 висококваліфікованими лікарями, оглянуто фахівцями МОЗ України.

При цьому наголошується, що до складу цієї комісії увійшли усі рекомендовані дружиною Ю.Луценка лікарі.

«За результатами медичного огляду, члени комісії констатували задовільний стан засудженого. Після спілкування з пацієнтом лікарями було рекомендовано дієтотерапію, проведення одного з лабораторних досліджень, а також відкореговано медикаментозний курс», - зазначається у повідомленні.

Окремо лікарі підтвердили, що нагальної потреби у проведенні однієї з медичних маніпуляцій не існує, така процедура може бути проведена у період від 3 до 6 місяців. Одночасно комісією було зазначено, що на сьогодні проведення інших медичних маніпуляцій, оперативних втручань та інтенсивної терапії Ю.Луценко не потребує, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, прес-секретар "Народної самооборони" Лариса Сарган на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що медики ухвалили рішення протягом найближчих півроку провести операцію екс-міністру внутрішніх справ Ю.Луценку.

"До складу комісії входило 12 лікарів вищої категорії - професори у різних галузях, серед них і ті, хто вже оглядав Луценка... Після огляду та спілкування із Луценком було прийняте одностайне рішення лікарів - операція потрібна протягом найближчих півроку", - зазначила прес-секретар.