Кузьмін проситиме одноразову візу у США, щоб побачити Обаму

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін має намір звернутися до Посольства США в Україні для отримання одноразової американської візи у зв'язку із запрошенням взяти участь у Молитовному сніданку з Президентом США Бараком Обамою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Кузьмін повідомив сьогодні журналістам під час прямої лінії в газеті «Комсомольская правда в Украине».

На тему: Кузьмін поскаржився Обамі, що йому анулювали візу і хотіли арештувати в США

«До вчорашнього дня я не планував звертатися за візою. Але вчора я отримав запрошення взяти участь у Молитовному сніданку з Бараком Обамою. З урахуванням того, що візи в мене немає, я звертатимуся до Джона Теффта для отримання візи. Тим більше, що Джон Теффт раніше запропонував мені звернутися для отримання одноразової візи, чим я й скористаюся найближчим часом», - сказав Р.Кузьмін.

Як повідомляв УНІАН, Р.Кузьмін в оприлюдненому 10 грудня на офіційному сайті Генеральної прокуратури листі на ім'я Президента США Барака Обами заявив, що йому анулювали багаторазову п'ятирічну візу в США без пояснення причин.

10 грудня посол США в Україні Джон Теффт підтвердив, що Р.Кузьміну скасовано американську візу. При цьому він запевнив, що сам Р.Кузьмін знає причину, чому йому було відмовлено у візі.

Тим часом Дж.Теффт сказав, що якщо Р.Кузьмін «бажає подати заявку на отримання нової візи, він може це зробити».

11 грудня газета “КоммерсантЪ - Украина” з посиланням на свої джерела написала, що візу Р.Кузьміну скасовано у зв'язку з його неправомірними діями на території США.