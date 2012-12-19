Кузьмін проситиме одноразову візу у США, щоб побачити Обаму
Кузьмін має намір звернутися до Посольства США за одноразовою візою для поїздки на Молитовний сніданок із Обамою
Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін має намір звернутися до Посольства США в Україні для отримання одноразової американської візи у зв'язку із запрошенням взяти участь у Молитовному сніданку з Президентом США Бараком Обамою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Кузьмін повідомив сьогодні журналістам під час прямої лінії в газеті «Комсомольская правда в Украине».
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«До вчорашнього дня я не планував звертатися за візою. Але вчора я отримав запрошення взяти участь у Молитовному сніданку з Бараком Обамою. З урахуванням того, що візи в мене немає, я звертатимуся до Джона Теффта для отримання візи. Тим більше, що Джон Теффт раніше запропонував мені звернутися для отримання одноразової візи, чим я й скористаюся найближчим часом», - сказав Р.Кузьмін.
Як повідомляв УНІАН, Р.Кузьмін в оприлюдненому 10 грудня на офіційному сайті Генеральної прокуратури листі на ім'я Президента США Барака Обами заявив, що йому анулювали багаторазову п'ятирічну візу в США без пояснення причин.
10 грудня посол США в Україні Джон Теффт підтвердив, що Р.Кузьміну скасовано американську візу. При цьому він запевнив, що сам Р.Кузьмін знає причину, чому йому було відмовлено у візі.
Тим часом Дж.Теффт сказав, що якщо Р.Кузьмін «бажає подати заявку на отримання нової візи, він може це зробити».
11 грудня газета “КоммерсантЪ - Украина” з посиланням на свої джерела написала, що візу Р.Кузьміну скасовано у зв'язку з його неправомірними діями на території США.