У ПР не думають, що відставка Хорошковського була демаршем

Про це заявив депутат від Партії регіонів Володимир Олійник в ефірі телеканалу ТВі, передає Українська правда.

"Декілька міністрів пішли мовчки. Ніяк не прокоментувавши ситуацію, хоча вони несуть відповідальність за діяльність уряду", - зазначив він.

При цьому "регіонал", коментуючи демонстративну відставку першого віце-прем'єра Валерія Хорошковського на знак протесту проти призначення прем'єром Миколи Азарова, зазначив, що "якби це була позиція принципова, то ця б відставка була б ще на ранній стадії".

"Рік назад, півроку", - уточнив Олійник, додавши, що не знає, чи хотів він сам обіймати посаду глави уряду.

"Або б ми почули суть конфлікту. Коли пан Хорошковський вийшов і сказав: я не погоджуюсь з такими-то діями прем’єра. Тоді було б цікаво. Я такого не почув. Треба напевно йому поставити запитання", - підсумував він.

Як відомо, прес-служба Хорошковського повідомляла, що він подав президенту заяву про відставку у зв’язку з незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єра.