У Київраді скаржаться, що у депутатів «пропадають особисті речі»

Народний депутат від партії «УДАР», колишній депутат Київради Валерій Карпунцов закликав керівників фракцій ради здати секретарю Київради Галині Герезі картки депутатів, які відсутні сьогодні на сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Карпунцов сказав, виступаючи з трибуни.

Він підкреслив, що фракція «УДАР» виступає за персональне голосування депутатів у Верховній Раді, і цей принцип вони намагатимуться відстоювати всюди, і більше - у Київраді, яка ухвалює багато питань, що суперечать інтересам столичної громади.

Після виступу В.Карпунцов передав Г.Герезі картку депутата Київради від фракції ГАК Олександра Пабата, якою голосували сьогодні на засіданні, однак її власник відсутній в сесійній залі.

Перед виступом В.Карпунцова депутат від ГАК Юрій Бондар взяв слово і закликав Г.Герегу попросити народних депутатів, які сьогодні присутні на засіданні Київради, прикріпити на одяг відповідні значки. Він пояснив своє прохання тим, що у залі ходять «якісь люди й у депутатів Київради пропадають особисті речі». Ю.Бондар заявив, що пропала картка для голосування О.Пабата.

Сьогодні у сесійній залі Київради присутні близько 10 народних депутатів, переважно від партії «УДАР», які були депутатами Київради.