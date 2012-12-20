В опозиції придумали «кару для тушок»

Про це заявив народний депутат від фракції "Батьківщина" Андрій Павловський в ефірі "Ера-FM".

"Фракція "Батьківщина" - поміркована, толерантна. "Тушок", зрадників треба карати, але ми демократична сила і не можемо робити, як Партія регіонів у 90-х - вивозити до лісу, закатувати в асфальт. Але моральну обструкцію зробити треба: щоб діти і онуки зрадника знали, що він зрадник. Треба ставити пікети, де він живе, писати на огорожі, що він зрадник, паскуда, щоб люди його зневажали, руки йому не подавали. Тоді би ми подолали це ганебне явище", - сказав Павловський.

У свою чергу, нардеп від фракції Партія регіонів Володимир Олійник наголосив, що "тушки" з'являються лише в одній політичній силі.

"Зауважте, лише з однієї політичної сили тікають, як із секти. Була Партія регіонів і в опозиції - жодного переходу з неї не було. Був тільки вихід - Чорновола. У кожного є свої мотиви, і до них треба дослухатися", - зауважив Олійник.

Gazeta.ua