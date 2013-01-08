Порошенко пропонує ВР негайно ухвалити все необхідне для безвізового режиму з ЄС

Відповідний проект постанови «Про Резолюцію Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні, ухвалену 13 грудня 2012 року», зареєстрований у ВР позафракційним народним депутатом Петром Порошенком.

Проектом постанови, зокрема, пропонується, аби парламент доручив профільним комітетам активізувати діяльність щодо прийняття законів, спрямованих на реформування правової та судової системи, з метою повного дотримання принципів демократії, а також поваги до прав людини, засадничих свобод, прав меншин та верховенства права. Крім того, передбачається забезпечити дієвий парламентський контроль за виконанням Україною зобов'язань та реалізацією своїх прав, які випливають із договірно-правової бази співробітництва з ЄС.

Автор проекту постанови також пропонує доручити профільним комітетам підготувати зміни до чинного законодавства України про фінансування задля сприяння більшій прозорості фінансування та видатків, повному розкриттю джерел та сум витрат на кампанію, а також введення санкцій за порушення фінансування виборчих кампаній у відповідності із міжнародними стандартами, які були встановлені Групою держав з протидії корупції Ради Європи (GRECO). Також передбачається активізувати роботу Української частини Комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом, Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди, спрямованої на забезпечення всебічної підтримки Європейським Парламентом євроінтеграційних прагнень України.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2012 року Європарламент ухвалив резолюцію, в якій наголосив, що має намір посилити діалог з Україною щодо лібералізації візового режиму. В той же час, Європарламент закликав офіційний Київ знайти рішення у справах Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Крім того, у резолюції міститься заклик до українського уряду здійснити необхідні кроки щодо виявлених недоліків під час виборів, в тому числі щодо непереконливих результатів у ряді одномандатних округів в діалозі з усіма політичними партіями. При цьому Європарламент висловив сподівання, що нова Верховна Рада України зможе ухвалити необхідні зміни до виборчого законодавства для уникнення виявлених порушень в майбутньому.