Екс-секретар міськради вважає свою відставку "політичною"

Як повідомили УНІАН у Корольовському районному суді, позивачка домагається скасування відповідного рішення сесії Житомирської міської ради про її відставку,і відновлення її на посаді секретаря ради.

Також екс-секретар вимагає від суду рішення, яке зобов’яже органи влади компенсувати їй матеріальні витрати за вимушений прогул.

Як стало відомо УНІАН, у грудні минулого року Н.Леонченко подала позов до Корольовського районного суду щодо неправомірних дій Житомирської міської ради. Вона не погоджується із законністю прийняття рішення депутатами міської ради щодо дострокового припинення її повноважень як секретаря ради.

Своє звернення до суду екс-секретар розцінює як трудовий спір, а рішення міської ради щодо її відставки вважає політичним кроком, спробою зміни розстановки політичних сил та одним із засобів впливу на мера Житомира В. Дебоя, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради з посиланням на Н.Леонченко.

Наступне засідання суду відбудеться 7 лютого ц.р.

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Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2012 року депутати Житомирської міськради на сесії відправили у відставку секретаря Житомирської міськради " регіоналку" Наталію Леонченко. За таке рішення під час таємного голосування висловились більшість депутатів Житомирської міськради .Питання відставки Н. Леонченко було сформульоване як "дострокове припинення повноважень секретаря міськради Н. Леонченко".

Результати голосування було офіційно оголошено у сесійній залі і з цього приводу сесія прийняла відповідне рішення .

Також 27 грудня минулого року на сесії Житомирської міської ради депутатам не вдалося під час таємного голосування обрати новим секретарем Житомирської міськради чинного начальника управління Житомирської міськради та депутата цієї ради Світлану Пивоварову.