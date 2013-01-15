У Донецьку пройшов мітинг на підтримку політв'язнів

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції прийшли на мітинг з прапорами ВО «Батьківщина», партії «Фронт Змін», ВО «Свобода», тримали великий білий транспарант з написом «Свободу політв'язням!», а також плакати: «Ні! Політичним репресіям!», «А за які переконання завтра посадять тебе?», «Ні «Кірєєвщині»!», «37 рік повернувся ???!!!», «Маріуполь - проти політрепресій».

Близько 50 учасників мітингу постійно викрикували гасла: «Украина - не зона! Вставай, народ, с колена позора!», а також періодично скандували "Ганьба!".

Учасники мітингу в своїх виступах підкреслили, що акція проводиться для того, щоб привернути увагу «до політичних в’язнів, що перебувають у в'язницях і СІЗО України». Вони заявили, що з приходом до влади Президента Віктора Януковича в країні почалися політичні репресії стосовно людей, опозиційних до партії влади, проти інакодумців фабрикуються кримінальні справи, здійснюються неправомірні нападки і переслідування.

Керівник Донецької обласної організації «Всеукраїнського об'єднання ветеранів Чорнобиля» Володимир Деркач у своєму виступі підкреслив, що небайдужі люди в Україні повинні сьогодні боротися за справедливе правосуддя.