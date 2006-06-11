Німецьким поліцейським дозволили роздягати фанатів

Німецька поліція отримала право роздягати фанатів.

Саарбрюкенський адміністративний суд дозволив поліцейським роздягати вболівальників перед входом на стадіони, якщо вони вважають необхідним застосування цього заходу, повідомляє спецпроект DW-World, присвячений чемпіонату світу з футболу.

Прецедентом стала скарга 16-річної вболівальниці дрезденского "Динамо", яка розповіла, що поліцейські примусили її роздягтися догола, щоб переконатися, що вона не пронесе на стадіон заборонені предмети.

Представники поліції пояснили свої дії тим, що в їх практиці вже були випадки, коли фанати, переважно дівчата, проносили на стадіон зброю і піротехнічну продукцію. Суд визнав дії поліцейських правомірними і обгрунтованими.

Адвокат Свен Шелленберг, який представляв в суді інтереси потерпілої, має намір оскаржити рішення Саарбрюкенського суду у вищих інстанціях. На його думку, дане рішення є образою всіх мирних уболівальників.

Lenta.ru