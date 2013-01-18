Експерт при президентові: Асоціацію підпишуть, незважаючи на ув’язнення Тимошенко

Директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України Андрій Єрмолаєв упевнений, що Угоду про асоціацію між ЄС і Україною буде підписано в 2013 році.

Про це він повідомив у ході Інтернет-конференції на порталі Liga.net.

Зокрема, на запитання, як він вважає, чи буде підписано Угоду про асоціацію з ЄС в 2013 році, А.Єрмолаєв відповів: «Так».

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Крім того, відповідаючи на запитання, яким чином вплине ув’язнення лідерів опозиції Юлії Тимошенко і Юрія Луценка на зближення України з ЄС, він сказав: «Я вважаю, що політика євроінтеграції - це питання загальнонаціональне і воно не залежить від прізвища навіть найвідомішого, але лише одного політика».