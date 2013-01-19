Азаров вважає реальним потрапити в сотню країн за легкістю ведення бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав у ході зустрічі з іноземними інвесторами.

“Мною поставлене завдання увійти до 100 країн по рейтингу ведення бізнесу. Я думаю, що це завдання цілком реальне”, - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що по категорії легкості реєстрації підприємств Україна піднялася на 66 позицій за один рік.

Нагадаємо, 17 січня Президент України Віктор Янукович заявив, що цього року Україна повинна увійти до першої сотні рейтингу Світового банку щодо сприятливості умов ведення бізнесу.

В.Янукович нагадав, що минулого року Україні вдалося піднятися на 15 пунктів і зайняти 137 рядок у рейтингу країн щодо легкості ведення бізнесу. Президент висловив переконання, що Україна могла б зайняти і більш високе місце.