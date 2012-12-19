Ванникова каже, що Ющенко не піддасться на «шантаж» заступника генпрокурора
Третій президент України Віктор Ющенко готовий на нову експертизу крові тільки із залученням кількох міжнародних лабораторій.
На цьому наголосила його прес-секретар Ірина Ванникова, коментуючи заяву першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна про наявність правових підстав для примусового взяття зразків крові Ющенка у справі про його отруєння.
"Відтак, здавати повторну експертизу, про яку говорить пан Кузьмін із посиланням на новий КПК, президент Ющенко не буде, враховуючи також ті обставини, що і в 2005 і 2006 роках такі аналізи уже було надано неодноразово", - заявила вона.
"Пан Кузьмін вдається до шантажу чи банальної бравади, чим ризикує скомпрометувати новий КПК, українську правоохоронну систему в цілому та об’єктивність розслідування резонансної справи по факту отруєння Віктора Ющенка", - сказала Ванникова.
За її словами, і в цій справі, і в інших гучних розслідуваннях ГПУ реального прогресу немає, а "чергові політичні спекуляції та відсутність звичайної коректності у позиції Генеральної прокуратури у справі отруєння Віктора Ющенка можуть погіршити імідж цього відомства".