Ванникова каже, що Ющенко не піддасться на «шантаж» заступника генпрокурора

На цьому наголосила його прес-секретар Ірина Ванникова, коментуючи заяву першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна про наявність правових підстав для примусового взяття зразків крові Ющенка у справі про його отруєння.

"Відтак, здавати повторну експертизу, про яку говорить пан Кузьмін із посиланням на новий КПК, президент Ющенко не буде, враховуючи також ті обставини, що і в 2005 і 2006 роках такі аналізи уже було надано неодноразово", - заявила вона.

"Пан Кузьмін вдається до шантажу чи банальної бравади, чим ризикує скомпрометувати новий КПК, українську правоохоронну систему в цілому та об’єктивність розслідування резонансної справи по факту отруєння Віктора Ющенка", - сказала Ванникова.

За її словами, і в цій справі, і в інших гучних розслідуваннях ГПУ реального прогресу немає, а "чергові політичні спекуляції та відсутність звичайної коректності у позиції Генеральної прокуратури у справі отруєння Віктора Ющенка можуть погіршити імідж цього відомства".

Українська правда