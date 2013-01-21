Дружина Луценка обурена, що її так і не пустили до чоловіка

Про це вона повідомила, перебуваючи в колонії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна Самооборона», за словами І.Луценка, вона «попередила керівника Менської колонії про те, що ст. 59 Конституції України та ч.2 ст. 8 Кримінально-виконавчого кодексу України гарантують Ю.Луценку право на правову допомогу та право на захист».

«Інструкція, яку показав мені керівник колонії, регламентує лише методику та способи охорони засудженого при пересуванні, та недопуск сторонній осіб до засудженого у час пересування», - додала вона.

Захисник І.Луценко також наголосила: «Саме керівник Менської ВК зобов’язаний виконати вимоги інструкції та проінформувати конвой, який супроводжує засудженого Ю.Луценка до клініки, про мій статус захисника, а також інших адвокатів, і, відповідно, надати дозвіл для спілкування із Ю.Луценком. У іншому випадку керівник позбавлятиме Ю.Луценка права на правовий захист, гарантований йому Основним Законом України».

І.Луценко також уточнила, що у письмовій формі повідомила керівнику колонії про цей факт. «Відповідно до моєї письмової заяви керівник колонії має негайно проінформувати конвой про наш статус захисників та допустити до підзахисного Ю.Луценка, який перебуває у клініці», - зазначила вона.

Станом на 12.30 І.Луценко виїхала з колонії до київської клініки «Оберіг», аби зустрітися із медичним персоналом у статусі платника послуг.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня ц. р. засудженого екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка з Менської виправної колонії (№91) було доставлено до київської універсальної медичної клініки «Оберіг».

Як повідомила Державна пенітенціарна служба, при цьому дозволів на побачення з ним під час його перебування на лікуванні у стаціонарних умовах, у тому числі і з його дружиною та захисником І.Луценко, надаватися не буде.

«Згідно чинного законодавства відвідування засуджених чи надання побачень з ними під час перебування останніх на лікуванні у стаціонарних умовах не передбачено. Про це було роз'яснено і самому Ю.Луценку, і його дружині та захиснику І.Луценко», - наголосила прес-служба Державна пенітенціарна служба.

У повідомленні також зазначається, що згідно листа від керівництва вказаної клініки, фахівці цього медзакладу готові з 21 січня в стаціонарних умовах провести рекомендовані лікарями Мінохоронздоров’я медичні маніпуляції.