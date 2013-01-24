Кузьмін хоче змусити саму Тимошенко виплатити «борги ЄЕСУ»

Про це в інтерв'ю газеті «Сегодня» заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.

За його словами, альтернативи немає - борг доведеться виплачувати. «Будемо виплачувати, вже почали. Теоретично можливо через суд покласти обов'язок на саму Тимошенко, але для цього треба знайти її майно. Вона ж декларує тільки квартиру в Дніпропетровську, яка давно арештована ще по «газовій справі», - сказав він.

Чи понесе Ю. Тимошенко за ці борги покарання, вирішувати буде суд, зазначив Р.Кузьмін. «Ви ж знаєте, що матеріали справи про борги ЄЕСУ і про вбивство Щербаня об'єднані. Так разом і підуть в суд», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з приводу виплати урядом України 3,1 млрд грн за боргами ЄЕСУ. Російська сторона вимагала притягти як відповідача, крім Кабміну України, Держказначейство.

Цей борг, як стверджують у Міноборони РФ, утворився наприкінці 1990-х років, коли ЕЄСУ на чолі з Ю.Тимошенко не виконала гарантовану урядом Павла Лазаренка угоду 1997 року про поставку корпорацією ЄЕСУ продукції для російського оборонного відомства.

У свою чергу, представник ЄЕСУ в суді заявив, що листи П.Лазаренка юридично не є державною гарантією, а ЄЕСУ не змогли виконати поставку в повному обсязі через тиск з боку державних органів України.

19 вересня 2012 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони РФ, зобов'язавши Україну виплатити російській стороні 3,113 млрд грн. Проте 25 вересня представник Кабінету міністрів оскаржив дане рішення. Також апеляції на це рішення подали Держказначейство і ЄЕСУ. Ці скарги були об'єднані в одне виробництво.

3 грудня Апеляційний господарський суд Києва залишив в силі рішення про виплату боргів.

17 грудня 2012 року Україна подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду на рішення Апеляційного господарського суду Києва.

21 січня Вищий господарський суд України залишив без задоволення касацію на рішення судів першої і другої інстанції, якими Україна була зобов'язана виплатити на користь Міністерства оборони РФ 3,1 млрд грн боргу ЄЕСУ.