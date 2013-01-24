Нардеп звинувачує податківців у нападі

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Свобода», М.Головко звернувся з депутатським зверненням до Генерального прокурора України Віктора Пшонки, в якому вимагає дати оцінку та покарати винних у нападі на його громадську приймальню.

У зверненні повідомляється, що працівники податкової міліції незаконно проникли на територію його громадської приймальні у селі Васильківці Гусятинського району Тернопільської області у ТзОВ "Мрія центр", де депутат орендує приміщення для приймальні.

«Коли я прибув на місце події, працівники податкової міліції не впустили мене до будівлі, де розташована приймальня. Таким чином "правоохоронці" порушили ст. 17 Закону України "Про статус народного депутата України", якою визначене право безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації на території України.

Однак мені вдалося зайти у приміщення через центральний вхід і дістатися до своєї громадської приймальні, щоби пересвідчитися, що в ній не проводять обшук, ніщо не загрожує збереженню конфіденційності звернень громадян України до народного депутата та не має загрози майну народного депутата, яке він використовує для здійснення депутатської діяльності», – зазначає М.Головко.

Він також підкреслив, що слідчий Петро Цимбалюк на неодноразові вимоги депутата відмовлявся пред'явити документ, на підставі якого відбуваються слідчі дії.

«Коли ж продемонстрував копію ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 16 січня 2013 року, то виявилося, що нею дано дозвіл на проведення обшуку в адміністративному будинку, але у Тернопільському, а не в Гусятинському районі», – повідомляє у зверненні народний депутат. За словами М.Головка, він вказав на це слідчому, однак той разом з іншим працівниками продовжили обшук.

«Після цього Цимбалюк заявив, що я "перешкоджаю йому здійснювати слідчі дії" і дав вказівку не допускати мене до моєї громадської приймальні на другому поверсі. Я все ж пройшов до неї, щоби забрати звідти звернення громадян та свої особисті речі, бачачи неадекватні і незаконні дії слідчих податкової міліції. Коли я намагався вийти з приміщення, працівники податкової міліції, за вказівкою слідчих Цимбалюка і Шевчука чинили перешкоди, намагаючись збити мене з ніг і забрати мої особисті речі та звернення громадян до народного депутата України», – йдеться у зверненні М. Головка.

На його переконання, старші слідчі податкової міліції ДПС України в Тернопільській області Сергій Шевчук та Петро Цимбалюк вчинили дії, що містять ознаки складу злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України (незаконне проникнення у володіння іншої особи, незаконне проведення в них огляду та обшуку, створення штучних перешкод у роботі народного депутата України службовими особами органів податкової міліції, умисне вчинення службовими особами органів податкової міліції дій, які явно виходять за межі наданих їм ухвалою суду прав чи повноважень та які завдали істотної шкоди охоронюваним правам народного депутата України, а також правам та інтересам громадян, які звернулися до народного депутата України).

Відтак М. Головко вимагає від Генпрокурора перевірити дану інформацію та у разі наявності в діях слідчих ознак складу злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Також М. Головко вимагає вжити заходів щодо припинення у майбутньому практики перевищення повноважень службовими особами правоохоронних органів при проведенні слідчих дій.

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Як повідомляв УНІАН, прокуратура Тернопільської області розпочала кримінальне провадження стосовно М. Головка за фактом втручання в діяльність працівників правоохоронних органів. За даними обласної прокуратури, «народний депутат, переконавшись у наявності правових підстав у працівників податкової міліції для проведення обшуку в одному з товариств Гусятинського району, зачинив двері одного з кабінетів з середини, а потім вивісив на ньому напис: «Громадська приймальна народного депутата України». Надалі, не реагуючи на заборону правоохоронців, виніс з кабінету два наповнені поліетиленові пакети, вміст яких не розголошується в інтересах слідства».

За даним фактом прокуратурою області в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.343 КК України (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу).

Раніше, 18 січня податкові міліціонери Тернопільщини заявили про перешкоджання слідчим діям з боку нардепа у справі про несплату 15 млн грн податків службовими особами ряду підприємств, які входять до складу місцевого агрохолдингу. Податківці повідомляли, що 17 січня під час обшуку, який проводили співробітники податкової міліції області у офісі суб’єкта господарювання, мав місце факт перешкоджання проведенню слідчих дій з боку народного депутата України від ВО «Свобода» Михайла Головка.

За неофіційними даними, несплату податків виявлено в агрохолдингу «Мрія».