«УДАР» ініціює відставку Рибака, якщо він не скличе позачергову сесію

Про це йдеться в заяві партії, переданій УНІАН.

Як наголосили в «УДАРі», “заяви спікера Володимира Рибака про недоцільність скликання позачергової сесії парламенту не витримують жодної критики. Це заяви, скоріше, дрібного чиновника, а не спікера парламенту європейської країни”.

“Сьогодні Рибак розповідає про міфічні мільйони, які нібито хоче зекономити. В той час як діяльність його однопартійців при владі, зокрема і тих, від кого опозиція вимагає звіту на позачерговій сесії, завдає країні збитків щодня”, - йдеться в заяві.

В партії “УДАР” нагадують, що В.Рибак “не начальник парламенту, а його спікер, і скликання позачергової сесії на вимогу депутатів - це його обов’язок, а не пропозиція до розгляду”.

“Ми бачимо, що влада не збирається вести діалог і боїться дискусії щодо ситуації в країні. А керівництво парламенту всіляко допомагає їй уникнути відповідальності за незаконні дії. Спікер не забезпечує виконання вимог Конституції щодо особистого голосування, ігнорує законні вимоги народних депутатів від опозиції - тобто, не виконує своїх функцій”, - заявляють в “УДАРі”.

“Ми наполягаємо на необхідності скликання позачергової сесії. Інакше “УДАР”, як і заявляв раніше, ініціюватиме відставку Володимира Рибака з посади голови Верховної Ради”, - підкреслюється в заяві.