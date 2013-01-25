Рибак думає, що позачергова сесія не прийме рішень, натомість «з'їсть» 3,7 млн

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Позачергова сесія, яка пропонується, не ухвалить жодних рішень, тому що потрібно 226 голосів, а в тих депутатів, які порушують ці питання, їх немає», - сказав спікер ВР.

Він нагадав, що 5 лютого розпочинає свою роботу друга сесія Верховної Ради 7-го скликання, а 4 лютого відбудеться Погоджувальна рада, на якій можна розглянути будь-які питання. «Якщо є якісь поточні питання, які потрібно розглянути, буде 4 лютого Погоджувальна рада. І ми можемо розглянути будь-які питання в плановому порядку», - зазначив В.Рибак.

Він також наголосив, що для бюджету України проведення позачергової сесії Верховної Ради буде затратним. «Позачергова сесія обійдеться бюджету Верховної Ради, бюджету країни в 3 млн. 672 тис. грн. Причому розрахунки тут зроблено не з розрахунку 445, а з розрахунку 300 депутатів, - пояснив голова парламенту. - Вони повинні приїхати 31 числа (січня) всі за державний рахунок, побути на сесії, поговорити, сісти після обіду і виїхати. Потім 4 числа (лютого) знову приїхати. Таким чином, прокатати 3 млн. 672 тис. грн».

Як повідомляв УНІАН, В.Рибак заявив сьогодні в Донецьку, що, якщо його сьогодні увечері поінформують про наявність 150 підписів депутатів, які виступають за проведення позачергової сесії парламенту, буде й розпорядження про її проведення.

«Якщо сьогодні до вечора буде у мене ясність і мене поінформують, що є 150 підписів і є відповідні документи, я повернуся до Києва сьогодні і можу підписати розпорядження про проведення позачергової сесії», - сказав спікер. При цьому він додав: «Інакше, якщо цього не буде, жодної розмови про позачергову сесію бути не може, і я не піду на порушення регламенту Верховної Ради України».

В.Рибак нагадав, що раніше він доручав Апарату ВР підготувати розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту на 30-31 січня, але виникли складнощі через достовірність підписів народних депутатів, які наполягають на проведенні сесії.

«Тому, виїжджаючи сьогодні у відрядження, я сказав - розберіться, і якщо підписи сфальсифіковані, я не підпишу розпорядження про скликання позачергової сесії», - наголосив В.Рибак.