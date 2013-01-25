Рибак думає, що позачергова сесія не прийме рішень, натомість «з'їсть» 3,7 млн
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак переконаний, що позачергова сесія парламенту «не прийме жодних рішень».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.
«Позачергова сесія, яка пропонується, не ухвалить жодних рішень, тому що потрібно 226 голосів, а в тих депутатів, які порушують ці питання, їх немає», - сказав спікер ВР.
Він нагадав, що 5 лютого розпочинає свою роботу друга сесія Верховної Ради 7-го скликання, а 4 лютого відбудеться Погоджувальна рада, на якій можна розглянути будь-які питання. «Якщо є якісь поточні питання, які потрібно розглянути, буде 4 лютого Погоджувальна рада. І ми можемо розглянути будь-які питання в плановому порядку», - зазначив В.Рибак.
Він також наголосив, що для бюджету України проведення позачергової сесії Верховної Ради буде затратним. «Позачергова сесія обійдеться бюджету Верховної Ради, бюджету країни в 3 млн. 672 тис. грн. Причому розрахунки тут зроблено не з розрахунку 445, а з розрахунку 300 депутатів, - пояснив голова парламенту. - Вони повинні приїхати 31 числа (січня) всі за державний рахунок, побути на сесії, поговорити, сісти після обіду і виїхати. Потім 4 числа (лютого) знову приїхати. Таким чином, прокатати 3 млн. 672 тис. грн».
Як повідомляв УНІАН, В.Рибак заявив сьогодні в Донецьку, що, якщо його сьогодні увечері поінформують про наявність 150 підписів депутатів, які виступають за проведення позачергової сесії парламенту, буде й розпорядження про її проведення.
«Якщо сьогодні до вечора буде у мене ясність і мене поінформують, що є 150 підписів і є відповідні документи, я повернуся до Києва сьогодні і можу підписати розпорядження про проведення позачергової сесії», - сказав спікер. При цьому він додав: «Інакше, якщо цього не буде, жодної розмови про позачергову сесію бути не може, і я не піду на порушення регламенту Верховної Ради України».
В.Рибак нагадав, що раніше він доручав Апарату ВР підготувати розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту на 30-31 січня, але виникли складнощі через достовірність підписів народних депутатів, які наполягають на проведенні сесії.
«Тому, виїжджаючи сьогодні у відрядження, я сказав - розберіться, і якщо підписи сфальсифіковані, я не підпишу розпорядження про скликання позачергової сесії», - наголосив В.Рибак.