Захисники Луценка передали прокурору заяву про злочин

Про це повідомила захисник та дружина екс-міністра Ірина Луценко, поінформували УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”.

«Протягом п’яти днів перебування Юрія Луценка у київській клініці «Оберіг» адвокатів не допускають до нього, посилаючись на внутрішні інструкції. Відсутній також телефонний зв'язок із підзахисним», - заявила І.Луценко.

За її словами, захисники сьогодні зустрілися із прокурором Чернігівської обласної прокуратури, який наглядає за дотриманням законності працівниками Менської виправної колонії №91, та передали заяву про скоєний злочин керівництвом Менської ВК №91.

«Керівництво Менської колонії, а саме керівник Ю.Орловський та його заступники Г.Балабатько та М.Коцюба, у порушення ст. 59 Конституції України та п. 2. ст. 8 Кримінально-виконавчого кодексу, протягом п’яти днів не надає дозвіл на побачення адвокатам та захиснику із кола близьких осіб із Юрієм Луценком, а також обмежує останнього у його телефонному праві», - зазначила вона.

І.Луценко також зауважила, що у прокурора обласної прокуратури цей факт викликав здивування. «Прокурор на нашу заяву зазначив, що ув’язнений Ю.Луценко має однакові права із іншими ув’язненими, що перебувають на лікуванні за межами колонії, відповідно, має право на зустріч із своїми адвокатами та захисниками», - сказала вона.

За словами дружини, прокурор порівняв захисників Ю.Луценка і Юлії Тимошенко і здивувався у вибірковості доступу до підзахисного у клініці.

Заява захисників Ю.Луценка буде внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зазначається в повідомленні.

При цьому в «Народній самообороні» поінформували, що сьогодні під вечір І.Луценко разом із адвокатом Ігорем Фоміним у спілкуванні із конвоєм, що охороняє Ю.Луценка у клініці, вчергове отримала відмову у допуску до підзахисного екс-міністра.

«Старший конвою відмовився представитися, лише підтвердив факт відсутності дозволу з боку керівництва МВК №91 на допуск захисників до Юрія Луценка», - наголосила вона.

«Я інформуватиму представництво Ради Європи, посольства США та європейських країн, правозахисні організації, які ретельно слідкують за справою екс-міністра та політичного в’язня, про чергове порушення права Юрія Луценка на правову допомогу та телефонний зв'язок», - резюмувала І.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державна пенітенціарна служба України заявила, що засудженим, які перебувають у стаціонарних відділеннях медичних установ, не дозволяються побачення та здійснення телефонних дзвінків.