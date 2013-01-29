На Аскольдовій могилі вшанували Героїв Крут (фото)

Вшанувати пам’ять загиблих героїв прийшли прем’єр-міністр України Микола Азаров, Голова Верховної Ради України Володимир Рибак, голова КМДА Олександр Попов та секретар Київради Галина Герега, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Подвиг, який здійснили наші земляки 95 років тому, назавжди залишиться прикладом патріотизму та самовіддачі. Ми повинні пам’ятати героїв, проте я сподіваюся, що в нашій сучасній історії більше не буде приводу для такого кривавого прояву патріотизму. Щиро бажаю всім мирного неба й благополуччя», – зазначив О.Попов.

Як наголосила секретар Київради Г.Герега, «сміливість та мужність українських юнаків, які загинули, захищаючи свою державу, – це приклад для всіх наступних поколінь. Молоді хлопці поклали життя, захищаючи незалежність нашої держави. Вони назавжди залишаться в пам’яті та серцях усіх українців, усіх, хто любить свою країну та пишається її славним минулим».

Нагадаємо, що бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути під однойменним селищем, що за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Цей бій між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном із київських студентів і бійців вільного козацтва, що загалом нараховував близько 4 сотень вояків, тривав протягом 5 годин. У перебігу військових дій вирішального значення цей бій не мав, та у свідомості багатьох набув особливого значення завдяки героїзму української молоді. Найбільше вразило сучасників поховання 27 юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків та були ними страчені. Десятиріччями історія бою або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками, як у закордонній, так і у вітчизняній історіографії.

На початку 2012 року на місці дерев’яного хреста на Аскольдовій могилі було встановлено пам’ятник Героям Крут: «козацький хрест», виготовлений із каменю, у центрі якого висічений тризуб із символічною цитатою зі Святого Євангелія – «Найбільша любов – життя покласти за друзів».