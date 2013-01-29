Немиря каже, що резолюцію ВР щодо євроінтеграції підготують уже на 1 лютого

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив голова комітету з питань євроінтеграції Григорій Немиря.

“1 лютого має відбутися засідання Комітету з питань європейської інтеграції, де може бути розглянуто узгоджений проект”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, низка опозиційних фракцій парламенту виступила за схвалення відповідної резолюції, після чого Верховна Рада вирішила доручити Комітету з питань євроінтеграції підготувати узгоджений проект документу.