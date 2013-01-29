У ГПУ скаржаться, що Власенко їх ігнорує

Начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись заявляє, що до сьогодні жодного клопотання від адвокатів колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко не надходило.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

«Зокрема, клопотання про отримання матеріалів кримінальної справи надійшло до нас лише сьогодні. Воно буде розглянуто у встановлений законом строк, а матеріали відповідно будуть надані захисту», - сказав він.

Крім цього А.Курись повідомив, що захисники Ю.Тимошенко до цього часу не виявили бажання брати участь у слідчих діях із Ю.Тимошенко.

«Після того, як Ю.Тимошенко було вручено, відповідно до норм нового КПК, повідомлення про підозру, С.Власенко жодного разу не прибув на запрошення Генеральної прокуратури для участі у слідчих діях із Ю.Тимошенко», - сказав він.

За його словами, слідство зацікавлене у проведенні слідчих дій з Ю.Тимошенко, однак з боку адвокатів підозрюваною такої зацікавленості немає.

Також начальник Головного слідчого управління заявив, що захист Ю.Тимошенко голослівно обвинувачує слідство в якихось порушеннях, яких слідство не допускає.

«Заява С.Власенка про нібито неможливість завершення слідчих дій у цій кримінальній справі без допиту Ю.Тимошенко є голослівною. Адже бути допитаною, давати покази у справі це право, але не обов’язок підозрюваної. Крім того, слідство ще триває», - заявив він.

Також А.Курись зазначив, що адвокат Олександр Плахотнюк із сьогоднішнього дня допущений до участі у справі.

«Не дивлячись на те, що про кандидатуру О.Плахотнюка у якості свого захисника Ю.Тимошенко заявила ще 24 січня, однак документи, які він зобов’язаний був надати для допущення до справи у якості адвоката, він надав слідчому чомусь тільки сьогодні», - сказав він.

А.Курись підкреслив, що адвокати Ю.Тимошенко від правових методів ведення захисту переходять до політичних і необґрунтованих.

«Їх міркування про свідків у справі виглядає як ворожіння на кавовій гущі. Я ще раз підкреслю, що оцінку усім показанням свідків, які є у справі буде, надано судом під час відкритого судового розгляду», - наголосив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, захисники екс-прем’єр-міністра України Олександр Плахотнюк та Сергій Власенко заявили, що досі не отримали доступу до матеріалів справи, за якою Юлії Тимошенко на підставі фальсифікованих доказів висунуто обвинувачення у причетності до вбивства у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

О.Плахотнюк сказав: "Сьогодні вже 29 січня, одинадцятий день з моменту вручення Ю.Тимошенко повідомлення про підозру, захист не отримав матеріалів справи. Захист не отримав доступу до тих матеріалів, про ознайомлення з якими говорив генеральний прокурор Віктор Пшонка на своїй прес-конференції. Тобто ні Ю.Тимошенко, яка неодноразово зверталася з такою заявою до слідчих про надання матеріалів для ознайомлення, ні захист цієї можливості не отримав. Тому не зрозуміло, закінчилося розслідування цієї справи чи ні".

*** Народний депутат Є.Щербань був розстріляний 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька після прибуття з Москви. У 2001 році в Москві було затримано громадянина Росії Вадима Болотських, який зізнався не лише у вбивстві Є.Щербаня, а й ще кількох донецьких бізнесменів. Зокрема, він розповів, що вбивства здійснювалися за розпорядженням Євгена Кушніра, на рахунку банди якого було 27 убивств і 17 замахів на вбивство. У квітні 2003 року Апеляційний суд Луганської області засудив В.Болотських до довічного ув'язнення за вбивство Є.Щербаня.

Син Євгена Щербаня Руслан у квітні 2012 року заявив, що передав Генпрокуратурі документи про можливу причетність екс-прем'єра Ю.Тимошенко до вбивства батька. Генеральний прокурор Віктор Пшонка зазначив, що "у слідства є багато запитань до Юлії Тимошенко" у справі про вбивство Є.Щербаня.