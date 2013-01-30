Мельниченко каже, що його свідчень не врахували через «фінансові старання» Кучми

Екс-майор Управління Державної охорони Микола Мельниченко вважає, що невизнання Печерським судом Києва його свідчень як доказів при винесення вироку екс-начальнику Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексію Пукачу є свідченням втручання в процес колишнього Президента України Леоніда Кучми та його оточення з метою захистити себе від притягнення до відповідальності у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це М.Мельниченко заявив УНІАН, коментуючи вирок суду О.Пукачу.

“За моєю інформацією, Кучма та його оточення доклали максимум зусиль, в тому числі фінансових, для того, щоб убезпечити себе від відповідальності”, - сказав він.

Водночас, М.Мельниченко порівняв винесений судом вирок О.Пукачу із притягненням до відповідальності начальників концентраційних таборів часів фашистської Німеччини, які зазначали, що начебто діяли на свій розсуд, а не виконували вказівки “згори”.

Також М.Мельниченко порадив посадовцям всі рангів замислитися над тим, що перш ніж виконувати якісь незаконні вказівки керівництва, думати про їхні наслідки.

Продовжуючи тему, М.Мельниченко вкотре наголосив, що, “прослуховуючи Кучму”, він діяв виключно як громадянин України, який мав на меті попередити та припинити злочинні дії високопосадовця та його оточення.

Раніше в інтерв’ю ТСН Мельниченко пообіцяв оприлюднити "новий компромат" на Володимира Литвина та Леоніда Кучму.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.Пукач був затриманий.

Учора, 29 січня, Печерський райсуд Києва виніс вирок О.Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Після оголошення вироку О.Пукач заявив, що вирок йому буде зрозумілий лише тоді, коли поряд із ним сидітимуть Л.Кучма і В.Литвин.

У відповідь на запитання судді Анатолія Мельника, чи зрозумілий йому вирок, О.Пукач заявив: «Він буде зрозумілий тільки тоді, коли Кучма і Литвин будуть зі мною».

Печерський райсуд допитував М.Мельниченка як свідка у справі О.Пукача.

29 січня при виголошенні вироку О.Пукачу Печерський районний суд Києва вирішив, що свідчення М.Мельниченка і його записи, зроблені в кабінеті Президента Л.Кучми, не можуть бути доказом у справі про вбивство журналіста Г.Гонгадзе.